Timişoara, anul 30 de libertate Timisoara, anul 30 de libertate Pe 18 decembrie 1989, la Timisoara, tinerii ies pentru prima data în strada ca sa strige împotriva regimului comunist si împotriva lui Nicolae Ceausescu. Orasul încerca sa-si revina cu greu dupa macelul din ajun, soldat cu zeci de morti si sute de raniti. Dar ecoul eroismului lor începea sa se auda în toata tara. La 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, Radio România Actualitati va prezinta în aceasta saptamâna cele mai importante evenimente care s-au petrecut acum trei… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii targumureșeni nu sunt interesați de Revoluție Gelu Voican Voiculescu (stânga), Ion Iliescu (mijloc) si Petre Roman (dreapta), în anul 1990. Foto: Arhiva. Tinerii târgumureșeni nu sunt interesați de Revoluție, iar celor vârstnici nu le mai pasa. Acestea sunt câteva…

- "Ne gandeam cu totii si visam la o libertate deplina" Foto Agerpres Rememorari, fapte, oameni, întâmplari. Este promisiunea Radio România Actualitati ca, în aceasta saptamâna, sa va prezentam unele momente ale desfasurarii evenimentelor din decembrie 1989,…

- Targul de Carte Gaudeamus se deschide astazi la Romexpo Târgul de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România, se deschide astazi la Romexpo în Capitala. În cele 5 zile ale târgului, vor avea loc aproape 900 de evenimente si peste 250 de expozanti îsi vor…

- Incepe prima ediție a festivalului de film documentar „One World Romania la Brașov” care va propune pe parcursul a patru zile, la Centrul Cultural Reduta, la Cinemateca Patria și in alte trei locații, proiecții de filme, dezbateri cu invitați speciali, o expoziție de fotografie și doua ateliere pentru…

- Cele mai incitante documentare ale ultimilor ani, un film romanesc in avanpremiera și o serie de filme despre Revoluția din ’89, in singurul festival de film documentar si drepturile omului din Romania ,One World Romania”. Pentru prima data in Brasov, festivalul „One World Romania la Brașov” se va desfașura…

- Traian Basescu s-a dezlanțuit in direct la Realitatea TV. Fostul președinte a tinut sa-i dea replica vicepresedintelui ALDE, Ovidiu Silaghi, afirmand ca actualul candidat la presedintie sustinut de ALDE și Pro Romania, independentul Mircea Diaconu, era executantul lui Iulian Vlad, fostul sef al Securitatii,…

- Probleme la zi: Violența din padurile Romaniei Foto: Arhiva. PROBLEME LA ZI - Realizator: Alexandra Andon. Producator: George Popescu Subiectul editiei de azi 26 septembrie 2019 al emisiunii "Probleme la zi" este: "Violenta din padurile României" Invitat…