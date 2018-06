Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a cucerit Cupa Romaniei la fotbal dupa o pauza de 25 de ani, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, gratie victoriei cu 2-0 (1-0) in finala cu formatia de liga secunda FC Hermannstadt. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Timișoara Saracens trebuie sa obțina primul succes din acest sezon cu CSM București daca vrea sa mai lupte pentru un nou titlu național. Banațenii vor avea și absențe notabile pe ”Arcul de Triumf”, dar se pot bucura de faptul ca ceea ce au tot cerut s-a indeplinit. Ambele semifinale vor fi arbitrate…

- Miercuri dupa amiaza a avut loc, pe stadionul Granitul din Bucuresti, confruntarea dintre Dinamo U19 si FC Viitorul U19, mansa retur a semifinalei Cupei Romaniei U19. Invinsi in tur cu 2 1, constantenii, pregatiti de Cristian Camui si Vasile Manaila, au izbutit sa intoarca rezultatul din prima mansa…

- Cei de la CS U Craiova nu impartasesc parerea lui Marcel Popescu, presedintele care i-a criticat pe fanii care nu vor ca finala Cupei sa se dispute in Banie. "Clubul Universitatea Craiova nu impartaseste parerea managerului general, domnul Marcel Popescu, referitoare la suporterii care au…

- CS U Craiova a castigat la scor, 5-1 cu FC Botosani, mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei si e la 90 de minute distanta de prezenta in ultimul act, iar suporterii olteni au decis sa adopte o atitudine rar intalnita in fotbalul romanesc. Echipa lui Mangia are sansa primului…

- LIVE BLOG FCSB – CFR Cluj, Liga 1 la fotbal, play-off, etapa 7 (duminica, ora 20.45, Digi Sport, Telekomsport, Look TV). Finala campionatului. Cate bilete s-au vandut deja. Meciul care va decide, in buna masura, numele noii campioane a Romaniei la fotbal va avea loc duminica seara, pe „Arena Naționala”…

- Astazi au fost stabilite, prin tragere la sorți, semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin: CSM București – Gyor și Rostov-Don – Vardar Skopje. Cele doua semifinale ale Final Four-ului care se va disputa la Budapesta se vor juca pe 12 mai, a doua zi urmand sa se dispute finala mica și marea…

- Cei 1400 de elevi, organizati in 92 de echipe, vor sustine, in cadrul competitiei de robotica „BRD First Tech Challenge Romania”, la Sala Polivalenta din Bucuresti, doua zile de meciuri competitionale (vineri si sambata), iar duminica are loc marea finala.