PANTOFI SPORT Cum ne alegem corect pantofii pentru alergat

- Pantofii stiletto sunt printre preferatii femeilor din intreaga lume, datorita feminitatii si delicatetii pe care o adauga unei tinute. The post PANTOFI STILETTO Pantofii cu toc subțire au inceput sa fie la moda in anii ‘50 first appeared on Informatia Zilei .

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat anul trecut, in condițiile in care populația varstnica de 65 ani și peste a depașit cu peste 27,5% populația tanara de 0-14 ani, potrivit celor mai noi date comunicate de Institutul Național de Statistica, publicate vineri. The post SPERANȚA DE VIAȚA…

- Echipați cu afișe și pancarte, cei peste 300 de participanți au pornit apoi spre Spitalul Municipal Carei, unde au rostit impreuna o rugaciune. The post MARȘ PENTRU VIAȚA Peste 300 de copii au participat la evenimentul organizat in Carei first appeared on Informatia Zilei .

- Personalitate activa a vieții spirituale, sociale, culturale satmarene, cunoscut pentru faptele bune, caritabile și propovaduirea cuvantului Domnului adaptat zilelor noastre in randul credincioșilor de toate varstele, preotul Gheorghe Alexandru Chiș, a incetat din viața la varsta de aproape 74 de ani.…

- Nicolae Manolescu, criticic literar și președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, s-a stins din viața la 84 de ani, lasand in urma o moștenire culturala de neinlocuit. The post DOLIU Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania și critic literar cunoscut, a incetat din viața…

- Un raport parlamentar britanic recomanda conceperea pantofilor sport specifici pentru femei, ca raspuns la accidentarile grave la genunchi suferite de jucatoarele de inalt nivel, relateaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Anul trecut, Cupa Mondiala de fotbal feminin din Australia si Noua Zeelanda…

- Drama fara margini la Biled, unde un tanar de 16 ani s-a prabusit pe terenul de fotbal si nu a mai putut fi salvat in ciuda interventiei medicilor. La data de 25 februarie, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca ...…

- Conștiinciozitatea este o trasatura esențiala a personalitații, caracterizata prin responsabilitate, organizare și respectarea regulilor, avand un impact semnificativ asupra sanatații mentale și fizice și a performanței in viața personala și profesionala. The post PERFORMANȚA LA LOCUL DE MUNCA Explorand…