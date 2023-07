Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi in urma, cei de la Consiliul Județean Timiș anunțau ca lanseaza in consultare publica un proiect de hotarare care cuprindea și valoarea biletelor la expoziția Constantin Brancuși de la Muzeul Național de Arta din Timișoara. Cetațenii ar fi putut trimite propuneri și sugestii pana la finalul…

- Președinții a cinci consilii județene s-au reunit ieri la Timișoara „pentru a poziționa regiunea Banat – Crișana in topul destinațiilor turistice din Romania”. La intalnirea care a fost gazduita la Timișoara de Alin Nica, președintele Consiliul Județean Timiș, au participat președintele CJ Bihor, Ilie…

- Spațiile deținute de Biblioteca Județeana ”Sorin Titel” Timișoara vor beneficia de importante investiții atrase de catre Consiliul Județean Timiș, acestea urmand sa fie implementate in spațiile administrate in cadrul complexului de cladiri istorice. Investițiile fac parte din planul de revitalizare…

- Consiliul Județean Timiș organizeaza vineri, 30 iunie, de la ora 10:00, o dezbatere publica pentru finalizarea elaborarii strategiei pentru realizarea pistelor de biciclete in județul Timiș, intitulata „Velo Timiș”, și impactul pe care acesta strategie urmeaza sa o aiba asupra promovarii bicicletei…

- Consiliul Județean Timiș a decis trecerea consultarii publice asupra strategiei velo a Timișului la un alt nivel, prin organizarea unei dezbateri publice. Așadar, instituția a lansat invitația la intalnirea de dezbatere publica a „Proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru realizarea…

- A intrat in consultare publica Strategia pentru realizarea pistelor de biciclete in județul Timiș „Velo Timiș”. Timișenii pot trimite Consiliului Județean sugestii legate de acest document strategic. De asemenea, in 30 iunie va avea loc o dezbatere publica pe aceasta tema.

- Primaria Municipiului Constanta anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului de hotarare pentru aprobarea documentatiei necesare pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente…

- Un nou drum, care va decongestiona traficul din Timișoara, va fi asfaltat de Consiliul Județean Timiș. Instituția a scos luni lucrarea la licitație. Banii provin prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.