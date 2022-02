Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, va solicita, luni, Directiei de Sanatate Publica sa faca controale zilnice in toate spitalele, pentru verificarea temperaturii din saloane si a existentei apei calde in baile unitatilor medicale, in urma semnalarii unor cazuri in care copiii stau in frig in saloane. Decizia vine dupa ce a constatat ca pe un etaj al Clinicii de Neuropsihiatrie Infantila nu este apa calda. In opinia lui, solutia cea mai simpla si la indemana este un boiler electric. “Cand este vorba despre copii si sanatatea lor, nu intra in discutie nicio amanare. Am fost (duminica – n.r.) la…