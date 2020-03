Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in București, la o casa in care se afla anvelope și gunoi menajer.Patru autospeciale au fost trimise pentru a stinge incendiul izbucnit vineri la pranz, intr-o cladire de 300 mp in care se gasesc anvelope si gunoi menajer, informeaza ISU București-Ilfov. Potrivit ISU…

- Incendiu puternic in Capitala pe Strada Carierei. Incendiul s-a produs la o cladire parasita in interiorul careia se gasesc anvelope și gunoi menajer. Pompierii acționeaza cu patru autospeciale.La finalul interventiei, pompierii vor face o ancheta pentru a stabili cum s-a produs incendiul…

- Asociatia Peisagistilor Vest din Timisoara acuza primaria ca a taiat "un stejar din patrimoniul orasului, doar pentru ca incurca o alee" din fata Castelului Huniade, iar pe de alta parte reprezentantii municipalitatii spun ca acel copac era bolnav si rupt de o furtuna. Directorul Directiei de Mediu…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost amendata de comisarii Garzii de Mediu cu 60.000 de lei, in calitate de titular al proiectului de reabilitare a liniei feroviare de mare viteza Simeria-Gurasada, dupa ce firma care executa lucrarile de modernizare a amenajat un depozit de agregate minerale…

- Teodor Nita, candidat la sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), a afirmat, vineri, ca este necesara modificarea legislatiei in ceea ce priveste Garda de Mediu, pentru a i se da competenta de efectuare a urmaririi penale in colaborare directa…

- Angelica Cobzaru, sora primarului general al Capitalei Gabriela Firea, este directorul de cabinet al Comisarului General al Garzii de Mediu, potrivit unor surse guvernamentale, citate de Hotnews.ro. Acesta mai precizeaza ca desi avea puterea sa o faca, Garda de Mediu nu a aplicat nicio amenda Primariei…

- Un pui de zimbru devenit captiv, miercuri, in zona Rusca-Teregova, dupa ce si-a prins piciorul intr-un lat, a fost ajutat sa-si recapete libertatea in habitatul sau natural de catre o echipa mixta condusa de jandarmi, din care a facut parte si un medic veterinar. In urma sesizarii facute…