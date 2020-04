Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna inainte de Paște pentru locuitorii din Timiș – focarele de pesta porcina africana din județ au fost inchise. Decizia a fost luata, astazi, la solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, intr-o ședința a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor Timiș. La ședința…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, la solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, o ședința a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor Timiș, in cadrul careia s-a decis stingerea focarelor de pesta porcina africana din localitatea Cadar – comuna Tormac și…

- Suspiciunile de pesta porcina africana de la Sag si Cadar (comuna Tormac) au fost confirmate, in aceasta dupa-amiaza, de analizele efectuate la Bucuresti. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș solicita insa populatiei sa nu intre in panica. The post Cazurile de pesta…

- Un numar de 17 suine de la Manastirea Sag-Timiseni, din apropierea Timisoarei, vor fi incinerate, miercuri, in urma suspiciunii de pesta porcina africana (PPA) aparute in randul efectivelor de animale din gospodaria monahala, urmand ca pana la inchiderea focarului, timp cateva zile, vizitele pelerinilor…

- A fost confirmat focarul de pesta porcina africana (PPA) din localitatea Bucovat si s-au institut zonele de protectie si de preventie in jurul acesteia, potrivit Directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis, dr. Flavius Nicoara.

- Un numar de 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 241 de localitati din 25 de judete din Romania, patru focare fiind in exploatatii comerciale si trei in exploatatii de tip A, informeaza marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Un numar de 530 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 243 de localitati din 24 de judete din Romania, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 530 de focare, 5 focare sunt in exploatatii comerciale si…

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat in Harghita, la un mistret impuscat pe un fond de vanatoare din apropierea comunei Mugeni, autoritatile sanitar-veterinare dispunand masurile care se impun. Potrivit Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Harghita, in…