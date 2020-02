Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…

- Numarul de pașapoarte eliberate a crescut in 2019 fața de anul precedent, iar timpul de așteptare la ghișeu a scazut, transmite Ministerul de Interne. Anul trecut, aproape 1.600.000 de cetațeni au primit un pașaport nou, iar 123.000 dintre ei au cerut ca documentele sa le fie trimise prin curier. In…

- Anul trecut, infracționalitatea sesizata la nivelul IPJ Bistrița-Nasaud a inregistrat o ușoara creștere fața de anul anterior, cu 1,86%, se arata in bilanțul instituției aferent anului 2019. Cel mai mult a crescut numarul furturilor din buzunare, genți, poșete, dar și infracțiunilor de lovire sau alte…

- In condițiile unui parc auto național cu o vechime de 15-16 ani, service-urile prospera, iar numarul acestora este in creștere. La sfarșitul anului 2018, in Romania erau circa 12.600 de service-uri auto, in creștere cu 20% fața de anul 2013, potrivit unei analize a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule…

- Anul trecut, in județul Suceava au sosit 621.684 de turiști, cu 33% mai mulți decit in 2018, iar durata medie de ședere a fost de 2,2 zile, in creștere cu 5%. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a afirmat ca așa indica datele centralizate de Serviciul de…

- Volumul lucrarilor de constructii, pe elemente de structura si pe obiecte de constructii, a crescut pe total cu 27,9%. Lucrarile de constructii noi au crescut cu 34%, cele de întretinere si reparatii curente cu 22% si lucrarile de reparatii capitale cu 0,8%. Pe medii de rezidenta, situatia…

- Polițiștii au intervenit, in ultimele doua zile, la peste 6.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. De asemenea, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale și au constatat 1.469 de infracțiuni. Astfel, in zilele de 24 și 25 decembrie 2019, polițiștii au intervenit la 6.057 de evenimente,…

- In perioada 1.I-31.X.2019, resursele de energie primara au crescut cu 2,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,2%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.X.2019, au totalizat 29210,1 mii tone echivalent petrol1 (tep), in creștere…