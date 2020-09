Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Bara din judetul Timis a fost inclusa in scenariul roșu pentru deschiderea școlii, desi nu exista niciun bolnav de Covid. In statistici apar trei persoane infectate, care insa locuiesc la 30 de kilometri distanta. Prefectul judetului spune ca va reanaliza situatia. Cu o rata de infectare cu Covid…

