Stiri pe aceeasi tema

- Alti 35 de migranti afgani au fost depistati si predati la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis marti seara, in urma unei actiuni sprijinite de Politia locala pentru identificarea autorului crimei din zona Garii de Nord din Timisoara. „Politistii locali din Timisoara au sprijinit si in cursul…

- Unul dintre polițiștii anchetați dupa intervenția brutala din Pitești, in urma careia un barbat de 63 de ani a decedat, s-a pensionat. In cazul celui de-al doilea, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a decis suspendarea raporturilor de serviciu. Anunțul vine la o zi dupa ce instanța a decis…

- VAL de INFRACȚIUNI rutiere in Alba, in acest weekend. Șoferi beți, fara permis sau cu dreptul de a conduce suspendat, depistați de polițiști la volan Infracțiunile s-au petrecut in lanț in acest weekend in județul Alba, polițiștii au depistat mai mulți șoferi care au condus sub influența alcoolului,…

- Politistii din Pitesti au facut publice, vineri, imagini cu trei tinere care ar avea informatii despre o borseta ce continea 13.000 de euro, pierduta de un barbat, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul s-a petrecut…

- Drumul de acces in zona montana turistica a judetului Dambovita, DJ 713, a fost inchis, vineri, circulatiei rutiere din cauza conditiilor meteorologice, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "Incepand de astazi, 12 februarie, ca urmare a conditiilor meteorologice existente in…

- Politistii de frontiera timișeni din cadrul Sectorului Cruceni au depistat un cetatean roman care incerca sa sprijine zece migranți din Afganistan in incercarea de a trece ilegal frontiera. Luni, politistii de frontiera de la Cruceni au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale…

- Polițiștii locali din Timișoara au descoperit, pe un teren de sport din acest oraș, in jur de 40 de migranți din Pakistan, Afganistan și Siria care fusese hraniți de enoriașii unei biserici. De asemenea, oamenii legii au gasit alți migranți in zona Garii de Nord. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- In timpul patrularilor de joi seara, polițiștii locali au observat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, pe terenul de sport situat vizavi de Biserica Creștina Baptista Behtel, aproximativ 40 de persoane provenind din țari precum Pakistan, Afganistan și Siria. Acestea serveau o masa calda și ceai, oferite…