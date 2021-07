Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile in PNL Timisoara continua si se voteaza, chiar daca presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general Danut Groza au decis ca ele sa fie anulate. Unda verde pentru continaurea lor a fost data chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Dupa ce Alin Nica si Danut Groza au decis sa anuleze…

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- La Timiș se duc lupte grele in pregatirea alegerilor interne. Sambata au loc alegerile in organizația municipala Timișoara, acolo unde un tanar de numai 30 de ani, Raul Ambruș, are șanse mari de a prelua conducerea. Cum Raul Ambruș face parte din echipa care il susține pe Ludovic Orban la alegerile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi, la Pitesti, ca nu a auzit despre o intentie a premierului Florin Citu de a face o remaniere care sa-i vizeze pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustinand ca el este multumit de activitatea ministrilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si „prin momente grele”, fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri, potrivit Agerpres. „Practic, eu am condus negocierile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, care s-a aflat sâmbata, la Timisoara, a raspuns, în cadrul unei conferinte de presa, fostului presedinte al PNL Timis si fost primar al municipiului, Nicolae Robu, care spunea ca asocierea PNL cu USR PLUS este una nociva, Orban fiind de parere ca aceasta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si "prin momente grele", fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri. "Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca intotdeauna a preferat sa isi faca campanie de la om la om, incercand ca convinga fiecare persoana ca proiectul sau este cel mai bun. Orban a precizat ca se bazeaza, la Congresul PNL,…