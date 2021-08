Stiri pe aceeasi tema

- Tily Niculae a ajuns de urgența la spital, iar medicii au pus-o rapid pe perfuzii. Tily Niculae, de urgența la spital, pe perfuzii Indragita artista și-a petrecut toata ziua la spital, dupa ce a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Ei i s-a facut rau și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Tily așteapta…

- O epidemie de Norovirus este in desfașurare in localitatea Rașnov, județul Brașov. Spitalele au inregistrat 140 de cazuri. Internat a fost un copil de 5 ani. Infecția cu Norovirus este o afecțiune contagioasa care se transmite extrem de rapid. Saptamana trecuta, in localitatea Rașnov din județul Brașov…

- Guvernul a adoptat, marti, o Ordonanta de Urgenta care suspenda prevederile Legii 5/2021 privind statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigura asistenta publica medicala de urgenta si prim ajutor calificat, a anuntat secretarul de stat in MAI Raed…

- Accident grav in Botoșani! Cinci tineri au ajuns in stare grava la spital, dupa ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea cu o viteza extrem de mare. Tragicul eveniment s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul ce leaga Botoșani de Iași. Mai mulți tineri…

- Larisa Udila a fost testata pozitiv cu COVID-19 pe 21 aprilie 2021. Fosta concurenta „Bravo, ai stil!” este insarcinata cu primul ei copil, un fiu. Modelul formeaza de 7 ani un cuplu cu jucatorul de fotbal Alexandru Ogica. Parinții Larisei Udila, internați in spital dupa infecția cu noul coronavirus…

- Un copil de 4 ani din Pitești a cazut de la etajul 1 al unui imobil in aceasta dimineața. Baiețelul este conștient, dar are multiple traumatisme in urma incidentului. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Argeș a fost solicitat sa intervina pe Strada Constantin Dobrogeanu Gherea…