Tiktokeriță româncă, postare virală despre cum treci de control la aeroport cu sarmale congelate - VIDEO Tanara, cu mama italianca și tata roman, a dezvaluit cea mai amuzanta intamplare pe care a trait-o alaturi de tatal ei emigrant."Avem o tradiție de Craciun, in loc sa mancam curcan in ziua de Craciun, mama face lasagna pentru ca este italianca. Iar tatal meu face sarmale, care sunt un fel de mancare foarte romaneasca, est-europeana", a inceput sa spuna in clipul de pe TikTok tanara intr-un clip video viral, potrivit stiridiaspora.ro. Barbatul a preparat sarmalele acasa, in Calgary, Italia, le-a congelat și a trecut cu ele in geanta de voiaj, pentru zborul de Canada.„Acesta este un mesaj de la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

