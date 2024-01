Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui camion a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, in 20 decembrie, dupa ce, in vara anului 2018, a trecut cu... The post A trecut cu roțile camionului peste picioarele unui angajat de la PTF Nadlac II. Șoferul TIR-ului, condamnat la inchisoare cu suspendare appeared first…

- Tribunalul din Nisa a cerut o pedeapsa de 10 luni de inchisoare cu suspendare si o amenda de 45.000 de euro pentru fundasul dreapta Youcef Atal, de la OGC Nice. Procurorul a cerut, de asemenea, ca decizia sa fie publicata pe Instagram timp de o luna.Jucatorul de la OGC Nice a fost citat in fata unui…

- Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a incheiat, la data de 04.12.2023, un acord de recunoastere a vinovatiei cu un inculpat, in sarcina caruia s-a retinut savarșirea infracțiunii de „dare de mita”, prevazuta de art. 290 alin. 1 C. pen. S-a retinut, in esența, faptul…

- Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința finala in dosarul unui polițist local din Dumbravița, județul Timiș, acuzat de abuz in serviciu și fals dupa... The post Un polițist local din vestul țarii „inventa” amenzi. Acesta a fost condamnat la inchisoare cu suspendare appeared first on Special Arad…

- Sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, a fost condamnat joi de Judecatoria Sectorului 2 la doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a refuzat sa-i fie prelevate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange, in urma unui control in trafic…

- Lica Movila (63 de ani), fost mijlocaș in echipa de aur a lui Dinamo, care a jucat semifinala Cupei Campionilor Europeni in 1984, a fost condamnat, in luna septembrie, la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins conducand o motocicleta sub influența alcoolului. ...

- Catalina Ponor a primit o lovitura cumplita, asta dupa ce tatal vitreg al fostei gimnaste a fost condamnat definitiv la un an și 3 luni de inchisoare cu suspendare. Decizia oamenilor legii vine dupa ce barbatul a lovit, in urma cu mai bine de doi ani și jumatate de cand i-a lovit pe cei doi polițiști.…