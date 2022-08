Stiri pe aceeasi tema

- TikTok Music va fi noua funcție a rețelei de socializare, care se dorește a fi o concurența serioasa pentru servicii precum Spotify, Tidal sau Youtube Music. ByteDance, compania chineza care detine TikTok, a aplicat si a obtinut drepturile de folosire pentru brandul TikTok Music. Brevetul a fost acordat…

- Proprietarul Tik-Tok a obtinut un brevet pentru Tik-Tok Music, care ar urma sa fie un serviciu de streaming muzical cu functii de socializare. ByteDance, compania chineza care detine Tik-Tok, a aplicat si a obtinut drepturile de folosire pentru brandul Tik-Tok Music. Brevetul a fost acordat deocamdata…

- Proprietarul TikTok a obtinut un brevet pentru TikTok Music, care ar urma sa fie un serviciu de streaming muzical cu functii de socializare, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trei țari din Asia emit pașapoarte care ofera deținatorilor lor o mai mare libertate de calatorie la nivel global decat cele din orice alte state, potrivit unui nou raport trimestrial publicat de firma de consultanța pentru cetațenia globala, scrie CNN. Rușii sunt insa mai izolați ca oricand anul acesta,…

- Statele Unite au ocupat primul loc in clasamentul pe medalii al concursului de inot din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Budapesta. America a incheiat cu un total de 45 de medalii (17 de aur, 12 de argint si 16 de bronz). Ei au fost urmati de reprezentantii Australiei, cu 17 medalii (6…

- Melodia „Running Up That Hill" interpretata de Kate Bush a ajuns, vineri, pe prima pozitie in topurile britanice. Piesa face parte din coloana sonora a sezonului 4 din „Stranger Things”, serialul de succes de la Netflix, scrie News.ro.Kate Bush reușește astfel sa bata mai multe recorduri, printre care…

- Creșterea economica va decelera la nivel mondial de la 6,1% in 2021 la 3,6% in 2022 și 2023, scrie publicația economica Advisor Channel , care citeaza datele Fondului Monetar Internațional (FMI). Platforma media a fost inființata in 2020 de New York Life Investments, care are sub obladuire active de…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi ca instituția pe care o conduce va renunța la utilizarea soluțiilor de securitate cibernetica furnizate de catre compania rusa Kaspersky.Anunțul vine dupa ce Ministerul Digitalizarii a venit cu un proiect delege prin care toate instituțiile publice,…