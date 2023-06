TikTok va investi miliarde de dolari în Asia de Sud-Est, pentru a-şi dezvolta afacerile de comerţ electronic Asia de Sud-Est, o regiune cu o populatie colectiva de 630 de milioane de persoane – jumatate dintre ei sub 30 de ani – este una dintre cele mai mari piete ale TikTok in ceea ce priveste numarul de utilizatori, generand peste 325 de milioane de vizitatori ai aplicatiei in fiecare luna. Dar platforma nu a transformat inca baza mare de utilizatori intr-o sursa majora de venituri din comertul electronic in regiune, deoarece se confrunta cu o concurenta acerba din partea rivalilor mai mari, Shopee, a Sea, Lazada, detinuta de Alibaba, si Tokopedia, parte a GoTo. ”Vom investi miliarde de dolari in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

