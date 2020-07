TikTok va debloca 200 de milioane de dolari pentru a plăti direct anumiţi creatori şi influenceri Reteaua de socializare, populara in randul tinerilor, a anuntat crearea unui fond american dotat cu 200 de milioane de dolari (adica 172 de milioane de euro). Acest fond va distribui sume creatorilor si influencerilor. Pentru a aplica, ei trebuie sa aiba 18 ani si peste, un numar minim de abonati ai profilului lor si sa posteze regulat videoclipuri care respecta regulamentul platformei. "Creatorii nostri vor putea genera venituri care vor recompensa grija si pasiunea pe care o pun in creatie prin legaturi originale cu publicul lor", a precizat TikTok. A atrage si a pastra creatorii a devenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți investitori americani ar fi in discuții pentru preluarea TikTok de la dezvoltatorul ByteDance, companie cu sediul in Beijing, dupa ce aplicația a fost pusa pe „lista neagra” a administrației americane.

- Intre lunile aprilie si iunie, Netflix a inregistrat cu 10 milioane de abonati mai mult decat estimarile initiale ale companiei in conditiile in care restrictiile impuse de pandemia de coronavirus au fortat sute de milioane de oameni sa se autoizoleze, scrie The Guardian, informeaza Mediafax.Citește…

- Aplicatia de socializare TikTok a eliminat din platforma aproape 29.000 de clipuri video prin care erau raspandite informatii false legate de criza coronavirusului in Europa, potrivit CNBC, informeaza Mediafax. Aplicatia controlata de compania ByteDance din China, care le permite utilizatorilor sa…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP. "Este un lucru pe care il analizam", a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren.…

- "Nu mai lasati lumea sa va faca sa va simtiti prost pentru bogatiile pe care le-ati dobandit", a postat Olalekan Jacob Ponle, cunoscut pe Instagram ca MrWoodbery, pe 29 mai, iar o luna mai tarziu era arestat, impreuna cu alti 11 complici, dintre care cel mai cunoscut este Ramon Olorunwa Abbas, alias…

- Oficialii Departamentului de Justitie din SUA au anuntat ca 15 romani au pledat vinovati in fata acuzatiilor de fraude cibernetice si ca vor fi judecati pentru daune de milioane de dolari. Potrivit comunicatului de presa emis de autoritatile americane, romanii faceau parte dintr-o retea complexa de…

- Creșterea consumului de conținut video în mediul online — pe platforme precum YouTube, Facebook sau TikTok — duce și la creșterea cererii de sofware-uri pentru crearea acestui tip de conținut. Un startup din Belarus, care a creat o aplicație mobila de editare video bazata pe un tip…

- Pentru ca munca s-a transferat de la birou acasa, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, platforma de comunicatii Zoom a devenit una dintre cele mai utilizate la nivel mondial, scrie Mediafax.Aceasta tranzitie a muncii de la birou sau de pe teren la munca de acasa a facut ca in timp…