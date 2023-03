TikTok, în vizorul FBI după ce ar fi spionat mai mulți jurnaliști Departamentul de Justitie si FBI investigheaza ByteDance, dezvoltatorul TikTok, care ar fi folosit aplicatia pentru a spiona mai multi jurnalisti din Statele Unite potrivit NBCnews. Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in care jurnalistii au fost urmariti de angajatii ByteDance. Se pare ca, in timpul […] The post TikTok, in vizorul FBI dupa ce ar fi spionat mai mulți jurnaliști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

