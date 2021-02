Stiri pe aceeasi tema

- Echipa mexicana Tigres UANL s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal din Qatar, duminica, dupa ce a invins-o in penultimul act pe Palmeiras Sao Paulo cu scorul de 1-0. Tigres este prima echipa din America de Nord care va juca finala competitiei, dupa ce s-a impus prin…

- Portughezul Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai valoros jucator european al deceniului 2011-2020 de Federatia Internationala de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS). Cristiano Ronaldo, acum la Juventus Torino, l-a devansat pe spaniolul Sergio Ramos, fostul sau coechipier la Real…

- ​Formatia egipteana Al Ahly a învins, joi, echipa qatariota Al Duhail, scor 1-0, si s-a calificat în semifinale Cupei Mondiale a Cluburilor.Unicul gol al meciului a fost marcat de El Shahat, în minutul 30.În semifinale, Al Ahly va evolua cu Bayern Munchen, în…

- Echipa mexicana Tigres UANL s-a calificat în semifinale la Cupa Mondiala a Cluburilor din Qatar, dupa ce a învins, scor 2-1, formatia sud-coreeana Ulsan Hyundai.Pentru mexicani a marcat Andre-Pierre Gignac, în minutele 38 si 45+5 (penalti), în timp ce pentru sud-coreeni a…

- Echipa mexicana Tigres UANL s-a calificat in semifinale la Cupa Mondiala a Cluburilor din Qatar, dupa ce a invins, scor 2-1, formatia sud-coreeana Ulsan Hyundai, potrivit news.ro . Citește și: Documentul scapat din interior! ‘Mizele ascunse’ ale lui Clotilde Armand Pentru mexicani a…

- Echipa de handbal masculin a Suediei a rasturnat vineri calculele hartiei, calificandu-se in finala Campionatului Mondial din Egipt, dupa ce a invins Franța, favorita specialiștilor la titlu, in prima...

- ​Clubul neo-zeelandez Auckland City FC a anuntat FIFA ca nu va participa la Cupa Mondiala a Cluburilor din cauza masurilor de izolare si carantina decise de autoritatile din Noua Zeelanda în contextul pandemiei de coronavirus.Auckland City a precizat, într-un comunicat, ca nu a fost…

