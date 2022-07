Țigările și alcoolul se scumpesc de la 1 august. Ce alte taxe mai cresc Majorarea accizelor la tutun și la alcool, taxarea progresiva a veniturilor din jocuri de noroc și suprataxarea muncii part-time sunt cateva dintre modificarile la Codul Fiscal care intra in vigoare de la 1 august.Ordonanta de modificare a Codului fiscal a fost adoptata de Guvern pe 15 iulie. Unele masuri vor intra in vigoare de la 1 august, altele de la 1 ianuarie 2023.Astfel, in cazul țigarilor, care se vor scumpi de la 1 august, acciza totala se majoreaza de la 563,97 lei/1000 tigarete la 594,97 lei/1.000 tigarete.Totodata, de la 1 august se majoreaza acciza la alcool, prin urmare și la bere.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

