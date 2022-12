Stiri pe aceeasi tema

- Captura semnificativa la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu. Un roman in varsta de 40 de ani a intrat in vizorul polițiștilor de frontiera, la fel și TIR-ul pe care-l conducea – și in care ar fi trebuit sa se afle, conform actelor prezentate la vama, cutii cu portocale. Cand au controlat camionul,…

- Romanul in varsta de 40 de ani s-a prezentat, miercuri dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, la volanul unui autocamion care transporta, conform documentelor prezentate, portocale pe ruta Bulgaria-Ungaria, informeaza Poliția de Frontiera . „In baza analizei de risc, politistii de frontiera…

- Un cetatean bulgar in varsta de 30 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, peste 3.000 de pachete de tigari, ascunse intr-o utilitara. Valoarea de piața a capturii polițiștilor de la vama este de 64.000 de lei. Citește…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, un cetatean turc, conducand un autoturism si prezentand un permis de conducere nerecunoscut de statul roman.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 20.11.2022, in jurul orei 19.00,…

- Bunuri contrafacute, in valoare de peste 470.000 lei, au fost descoperite, weekend-ul trecut, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu remis, luni, AGERPRES."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Potrivit acestuia, barbatul, care conducea un camion inmatriculat in Romania, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, canapele tapitate pentru o firma din Marea Britanie.Coletele de tigari au fost descoperite cu ajutorul…

- In data de 25 octombrie, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de ieșire din Romania, un sucevean in varsta de 34 de ani, conducand un autoturism marca Ford Tranzit, inmatriculat in Bulgaria. Cu ocazia controlului…

- Doi cetateni afgani au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi pe osia unui TIR ce transporta polistiren si mobila din Turcia pentru Romania, potrivit Agerpres."In aceasta dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe…