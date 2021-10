Stiri pe aceeasi tema

- De altfel, din cele 27 de state ale UE, in 26 a crescut inflația și intr-unul singur a ramas stabila.In Romania, rata anuala a inflatiei a urcat pana la 4% in august, de la 3,8% in iulie. Comparativ, in luna similara a anului precedent, rata anuala a inflatiei in Romania era de 2,5%.Pe de alta parte,…

- Politic “Ce a dus la creșterea prețurilor?”/ Declarație politica a deputatului PNL Maria Stoian august 23, 2021 10:29 In cadrul ședinței Camerei Deputaților din 30 iunie 2021, la finalul primei sesiuni parlamentare, Maria Stoian, deputat PNL de Teleorman, a ridicat problema creșterii prețurilor in…

- Guvernul vrea sa majoreze cuantumul tichetelor de creșa și de masa, conform unor proiecte de ordin ale Ministerului Muncii. Astfel, tichetele de creșa vor urca cu 10 lei, la 490 lei, iar cele de masa cu 8 bani, la 20,09 lei. Valorile nominale se vor aplica și pentru primele 2 luni ale semestrului I…

- Guvernul vrea sa majoreze cuantumul tichetelor de creșa și de masa, conform unor proiecte de ordin ale Ministerului Muncii. Astfel, tichetele de creșa vor urca cu 10 lei, la 490 lei, iar cele de masa cu 8 bani, la 20,09 lei. Valorile nominale se vor aplica și pentru primele 2 luni ale semestrului I…

- Guvernul vrea sa majoreze cuantumul tichetelor de creșa și de masa, conform unor proiecte de ordin ale Ministerului Muncii. Astfel, tichetele de creșa vor urca cu 10 lei 490 lei, iar cele de masa cu 8 bani, la 20,09 lei. Valorile nominale se vor aplica și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului…

- Partidul Social Democrat solicita autoritaților și in special premierului penelist Cițu sa informeze corect cetațenii cu privire la evoluțiile economice din Romania. Avansul economic de 13%, raportat de Institutul Național de Statistica pentru trimestrul al doilea din 2021 reprezinta o creștere de doar…

- Rata anuala a inflației a ajuns la 5%, în iulie, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica (INS), confirmând declarațiile recente ale Guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. BNR se așteapta la 5,6% la finalul anului. Alimentele s-au scumpit, în medie, cu…

- In intervalul iunie 2020-iunie 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,17%, preturile de consum au crescut cu 0,3% in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021, iar rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, arata datele publicate marți, 13 iulie, de Institutul Național de Statistica ( INS ). Toate alimentele…