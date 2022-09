Stiri pe aceeasi tema

- E vorba de elevii din invațamantul preșcolar, primar și gimnazial care beneficiaza, pentru al treilea an școlar, de tichete sociale pe suport electronic pentru rechizite și alte materiale, in valoare de 500 de lei. Pana acum, tichetele sociale au fost emise in doua tranșe, a aratat Inspectorul școlar…

- Directia de Asistența Sociala Targu Mureș aduce la cunostinta familiilor defavorizate din municipiu faptul ca pot beneficia de acordarea de sprijin pentru nou-nascuți pe baza de tichete sociale pe suport electronic, conform prevederilor OUG 113/2022. Mamele și copii nou-nascuți din categoriile cele…

- Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș a inființat, prin HCL nr. 281 din 28 iulie 2022, un numar de 5 noi servicii sociale, socio-medicale și medicale, fara personalitate juridica, prevazute in cadrul proiectului „Abordare integrata a saraciei și excluziunii sociale in beneficiul comunitaților marginalizate…

- Consiliul Comunitar Consultativ, o structura nou inființata la nivelul Municipiului Targu Mureș in anul 2021, s-a reunit joi, 07.07.2022, in ședința extraordinara pentru validarea primei parți a documentației, respectiv primul pas important și necesar in realizarea analizei de nevoi sociale și implementarii…

- Peste 250 de persoane ce provin din zonele marginalizate ale Municipiului Targu Mureș, unde accesul la servicii sociale, medicale și educaționale este foarte scazut, au beneficiat, pe parcursul lunii iunie și inceputul lunii iulie 2022, prin intermediul Direcției de Asistența Sociala Targu Mureș, de…