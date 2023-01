Tichete sociale pentru bebeluși. Româncele care nasc în 2023 pot primi 2.000 de lei de la stat Femeile care nasc anul acesta au posibilitatea de a accesa un ajutor financiar de 2.000 lei, bani obtinuti prin programul „Trusoul nou-nascutului”. Este vorba despre bai care se dau de la stat pentru cumpararea de produse destinate ingrijirii nou-nascutului, precum scutece, imbracaminte pentru nou-nascut, articole sanitare. Sprijinul poate fi solicitat in cel mult trei luni de la nașterea copilului de catre mamele cu venituri mici sau chiar fara venituri, cele aflate in situații de risc, cele care sunt victime ale violenței domestice ori cele minore. Cine poate primi ajutorul de la stat OUG… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

