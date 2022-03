Tic-tac elvețian: Ce se va întâmpla cu exporturile de ceasuri către Rusia Elvetia a preluat vineri sanctiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeana pentru exportul produselor de lux in urma invadarii Ucrainei de catre armata rusa, recunoscand totodata ca unele companii elvetiene, mai ales cele producatoare de ceasuri, ar putea fi astfel serios afectate financiar, relateaza AFP. UE a adoptat marti al patrulea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, extinzand aplicarea acestora la produsele de lux. In pofida traditionalei sale neutralitati, Elvetia s-a aliniat sanctiunilor europene aplicate Rusiei, anuntand vineri ca va face la fel si in cazul acestui ultim pachet de sanctiuni.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

