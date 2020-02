Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Useriu a terminat al doilea, joi, dupa sapte zile de la start, cursa Yukon Arctic Ultra, desfasurata in nordul Canadei, pe o distanta de peste 300 de mile (483 de kilometri).Castigator a fost elvetianul Fabian Imfeld, cu un avans de aproximativ sase ore fata de Useriu, informeaza news.ro.…

