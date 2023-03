Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul german de imbracaminte sportiva a inregistrat o pierdere operationala de 724 de milioane de euro (763 de milioane de dolari) si o pierdere neta din operatiunile continue de 482 de milioane de euro in trimestrul patru. Compania va recomanda un dividend de 70 de euro centi pe actiune la adunarea…

- Adidas iși va reduce dividendele pentru 2022, a anunțat miercuri producatorul de imbracaminte sportiva, dupa ce a avertizat ca o desparțire de artistul cunoscut Kanye West ar putea impinge companie anul acesta la prima pierdere anuala din ultimele trei decenii, scrie Reuters. Directorul executiv Bjorn…

- Adidas si-a redus dividendele dupa ce a oscilat spre o pierdere operationala trimestriala, in conditiile in care vanzarile din China s-au injumatatit, iar pantofii de antrenament Yeezy au ramas nevanduti in urma deciziei marcii de a rupe legaturile cu rapperul Kanye West, scrie Financial Times.Grupul…

- Adidas a avertizat asupra impactului asupra profiturilor sale dupa ce a pus capat parteneriatului Yeezy cu rapperul și creatorul de moda Kanye West, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- La aproape un an de zile de cand Kylie Jenner a nascut al doilea copil , vedeta a publicat in mediul online primele imagini cu baiețelul ei și al lui Travis Scott. A și dezvaluit ce nume i-au ales, pe micuț „nu-l mai cheama Wolf”, așa cum stabilisera inițial. Pe 2 februarie 2022, Kylie Jenner l-a adus…

- Bianca Censori, designer la compania Yeezy, este femeia cu care, potrivit presei americane și celei din Marea Britanie, Kanye West s-a casatorit. Potrivit TMZ, site-ul american de știri tabloid deținut de Fox Corporation, rapperul in varsta de 45 de ani s-a casatorit cu designerul de la Yeezy, Bianca…

- Kanye West poarta din nou verigheta, la doar doua luni dupa ce a finalizat divorțul de Kim Kardashian. Presa de peste Ocean susține ca rapperul s-a recasatorit, iar norocoasa e o angajata de-ale sale, care a lucrat ani la rand ca arhitect de interioare la compania sa, Yeezy.