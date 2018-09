Theresa May, oportunitate: Summitul informal al UE de la Salzburg

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP preluat de agerpres.Evolutii spectaculoase in cazul Oprea-Gigina:…

- Dupa "Cartea alba" a Theresei May pentru Brexit, Varșovia se apropie de Londra și sparge frontul unificat al europenilor. Pana in prezent, cei 27 de europeni au prezentat un front unit impotriva Marii Britanii in negocierile pentru Brexit. Polonezii sunt primii care se desolidarizeaza de evaluarea generala…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Donald Trump i-a spus lui Theresa May ca ea ar trebui sa acționeze in judecata pentru UE, in loc sa negocieze, a declarat ea pentru BBC. Președintele american a declarat vineri, la o conferința de presa comuna, ca i-a facut premierului britanic o sugestie, dar aceasta a considerat-o prea „brutala”.…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a demisionat luni din funcție, parasind și el guvernul dupa fostul ministru pentru Brexit, David Davis, la doar cateva zile dupa ce premierul Theresa May și-a asigurat sprijinul - obținut cu greu - din partea principalilor miniștri cu privire la strategia…