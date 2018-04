Stiri pe aceeasi tema

- Ținte vizate sambata de atacurile Statelor Unite, Marii Britanii și Franței erau ”complet goale”, personalul lor fiind evacuat ”in urma cu peste trei zile”, arata Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceste atacuri, lansate ca represalii la un presupus atac chimic al regimului sirian…

- "Aceasta actiune colectiva transmite un mesaj clar: comunitatea internationala nu va bate in retragere si nu va tolera folosirea de arme chimice", a declarat Theresa May intr-o conferinta de presa, adaugand ca atacurile au fost "deopotriva juste si legale". "Nu a fost vorba de o interventie…

- Canada aproba decizia Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei de a desfasura atacuri asupra arsenalului chimic al Siriei, a afirmat sambata premierul Justin Trudeau, potrivit AFP. Aflat la Lima, unde participa la Summitul Americilor, Justin Trudeau si-a exprimat sprijinul pentru "decizia Statelor…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Presedintele american, Donald Trump, si premierul britanic, Theresa May, au discutat telefonic, joi, si au convenit asupra necesitatii unui raspuns international pentru descurajarea folosirii armelor chimice de catre regimul sirian condus de Bashar al-Assad. Potrivit unui comunicat al Cabinetului…

- Theresa May a declarat la Conferinta pe probleme de securitate care are loc la Munchen, ca exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul si a subliniat faptul ca regatul va parasi Uniunea Europeana. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…