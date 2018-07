Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, au fost primiti vineri la castelul Windsor de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza AFP.Perechea prezidentiala americana a fost intampinata de suverana britanica, in varsta de 92 de ani, in curtea castelului,…

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Ieri, dupa summitul NATO, Melania și Donald Trump au zburat catre Marea Britanie pentru intrunirea oficiala cu prim-ministrul Theresa May. Astazi, cuplul prezidențial o va intalni, pentru prima data, pe Regina Elisabeta a II-a, și vor discuta despre schimburile comerciale post-Brexit. Ieri, dupa-amiaza,…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns joi, dupa summitul NATO, la Londra. Acolo, președintele Statelor Unite ale Americii va avea o intalnire cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și premierul Theresa May.

- Donald Trump urmeaza sa soseasca in Marea Britanie la mijlocul lui iulie, dupa luni de speculatii privind momentul vizitei sale in tara considerata in mod traditional cel mai apropiat aliat al Statelor Unite. Donald Trump nu a vizitat Marea Britanie de cand a fost ales presedinte in 2016.…