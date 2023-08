Fostul premier Theodor Stolojan (PNL) critica joi masurile fiscale vehiculate și spune ca reforma pensiilor speciale este o „caricatura”, intr-un interviu la RFI.

„Domnul Ciolacu nu este așa cum s-a autointitulat 'fraierul de serviciu', chemat sa puna ordine in finanțele publice, in bugetul Romaniei, care in prezent are deficite și mai ales creeaza o datorie publica nesustenabila, el este primul-ministru al țarii, cu o responsabilitate uriașa, intr-un moment critic pentru Romania” Pe termen scurt, Guvernul trebuie sa stabilizeze acest deficit bugetar, care nu e sustenabil (...), dar deficitul…