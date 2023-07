Stiri pe aceeasi tema

- Simona Andrei, mama reprezentantului Romaniei la Eurovision 2023, a sarit in apararea fiului ei, dupa momentul pe care Theodor Andrei l-a avut pe scena. Tanarul artist a fost aspru criticat in mediul online.Theodor Andrei a reprezentat Romania la Eurovision 2023, concursul organizat la Liverpool, Marea…

- Romania a primit 0 puncte la Eurovision. Cel mai slab rezultat din istorie! Cu toții știm deja ca Theodor Andrei nu a impresionat la Eurovision și nu a reușit sa se califice in marea Finala. Reprezentantul Romaniei a interpretat in semifinala de joia trecuta o versiune puțin diferita a piesei D.G.T.…

- ”Regele” audiențelor, Dan Negru, critica modul in care a ales Romania sa se prezinte la Eurovision, cu o piesa cu titlu in limba engleza.Realizatorul tv spune ca nu e deranjat de ținuta artistului Theodor Andrei, dar a dat ca exemplu Republica Moldova, care a ales o melodie in limba romana și acum e…

- Theodor Andrei nu a impresionat la Eurovision. Nu a trecut de semifinala! VIDEO Theodor Andrei a urcat ieri pe scena Eurovision de la Liverpool. Reprezentantul Romaniei a intrat cu numarul trei in cea de-a doua semifinala a concursului. El a interpretat in Marea Britanie o versiune puțin diferita a…

- Adrian Romcescu, compozitor și cantareț, susține ca Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision, nu se va califica in marea finala a concursului de sambata, 13 mai. Tanarul urca pe scena de la Liverpool in aceasta seara, in a doua semifinala. Intr-un interviu pentru Fanatik, Adrian Romcescu…

- Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2023, va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct de televiziunea naționala incepand cu ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la…

- Horia Moculescu l-a urmarit indeaproape pe Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2023, care va urca joi, 11 mai, pe scena de la Liverpool in a doua semifinala. Compozitorul recunoaște calitațile vocale ale tanarului, insa nu ii apreciaza deloc aparițiile. „Nu pot sa comentez, imi e jena,…

- Sambata, 11 februarie, Romania s-a calificat in marea finala Eurovision 2023. In urma voturilor publicului, s-a stabilit ca tanarul Theodor Andrei va reprezenta tara noastra, cu melodia „D.G.T (Off and on)”. Iata cand are loc finala Eurovision 2023 și unde va avea loc anul acesta! Eurovision – o istorie…