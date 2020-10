The Washington Post: Fără Statele Unite, între Armenia și Azerbaidjan nu va fi pace Reluarea conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan risca sa degenereze într-un adevarat razboi regional. Ambele țari au revedincari istorice în privința teritoriilor din Nagorno-Karabah, iar acest conflict ar putea avea doua eventuale rezultate: un macel lipsit de orice sens sau o înțelegere la care sa se ajunga cu ajutorul marilor puteri, scrie cotidianul american The Washington Post, preluat de Rador. Conflictele pe tema unor revendicari teritoriale între doua grupuri etnice se sfârșesc rareori cu bine. În cazul de fața, este evident ca niciuna dintre parți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

