- Filmul ''The War With Grandpa'', lansat in acest weekend in Statele Unite, a obtinut incasari de 3,6 milioane de dolari la box-office-ul nord-american din 2.205 de sali de cinematograf, fiind in acelasi timp criticat pentru lipsa de originalitate si de umor, relateaza Reuters care citeaza…

- Peaky Blinders este, fara indoiala, unul din serialele alea de care fanii sunt pur și simplu indragostiți. Noul sezon al show-ului este inca in pregatire, iar presa din Statele Unite, dar și fanii, vehiculeaza un nume extrem de interesant pentru un rol și mai interesant. Este vorba de Rowan Atkinson…

- Public Enemy, legendarul grup american care a contribuit la dezvoltarea culturii hip-hop, si-a reluat colaborarea cu Def Jam Recordings, casa de discuri care a lansat cele mai cunoscute albume din discografia trupei, informeaza site-ul revistei Variety. Aceasta reunire a fost marcata de inregistrarea…

- Lungmetrajul "Tenet", considerat filmul verii din acest an, un blockbuster de actiune cu elemente SF regizat de cineastul Christopher Nolan, va fi lansat miercuri - inclusiv in Europa - si este asteptat ca un veritabil "Mesia" de administratorii lanturilor de cinematografe, profund afectate de actualul…

- Filmul documentar „Sergei”, despre celebrul si controversatul balerin ucrainean Sergei Polunin, va avea premiera mondiala pe 23 august 2020 si va putea fi vizionat pe canalul de YouTube al artistului, anunța news.ro.Productia prezinta calatoria spirituala a lui Sergei Polunin in India. Filmul…

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si Securitate (NCSC), potrivit site-ului de stiri Axios.com, anunța MEDIAFAX."China a intensificat…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti ca la stabilirea cotei de reprezentare a fiecarui stat in Congres sa nu fie luati in calcul strainii care locuiesc ilegal in SUA, transmite AFP potrivit Agerpres. Recensamantul efectuat in Statele Unite o data la zece ani include intreaga populatie…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a avertizat luni ca Statele Unite considera revendicarile teritoriale ale Beijingului in Marea Chinei de Sud drept ''ilegale'', relateaza AFP. ''Statele Unite apara ideea unei regiuni indo-pacifice libere si deschise. Astazi,…