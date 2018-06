The Telegraph, depre noul Duster: Este ieftin si vesel, dar numai daca treceti cu vederea o mica problema

Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, cu 64 de voturi "pentru" si 15 "impotriva" rezolutia Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreana. "Este un moment istoric - dupa 27 de ani Adunarea Generala ONU a confirmat ca prezenta militara rusa in Republica Moldova…

- Postarile a 14 milioane de utilizatori Facebook au putut fi vazute de oricine, desi setarile de intimitate nu prevedeau vizibilitatea publica a acestora. Facebook a anuntat ca un bug a modificat setarile de intimitate ale postarilor a 14 milioane de utilizatori. Astfel, in loc sa fie vizibile…

- Noua generatie a Daciei Duster e disponibila, incepand cu aceasta luna, si in Marea Britanie, iar SUV-ul romanesc impresioneaza prin pretul mic cu care poate fi achizitionat. "Noul Duster e foarte ieftin", scrie Top Gear, care continua: "O veste buna pentru fanii SUV-urilor accesibile".…

- Vodafone a admis ca, in vacanta prelungita de 1 Mai, din cauza sistemului sau multi romani n-au putut plati taxa de pod de pe A2, de la Fetesti. Operatorul va suporta paguba. In mesajul publicat pe Facebook pe 1 Mai, Liviu Dragnea a spus ca de vina pentru erorile cu plata taxei de pod ar fi…

- Franta isi va mari participarea la coalitia antijihadista impotriva Statului Islamic in Siria, a declarat, miercuri, presedintele francez, Emmanuel Macron, in a doua zi a vizitei sale de stat in SUA. Acesta nu a vrut sa ofere precizari in acest sens, informeaza joi publicatia Le Figaro.…

- Era doar o chestiune de timp pana cand pozele de inalta rezolutie facute cu telefonul sa se intoarca impotriva celor care le-au imortalizat. Asta a patit un traficant de droguri care a fost prins gratie unei imagini trimise pe WhatsApp. La fel ca in imaginea de alaturi, un traficant de droguri…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a catalogat, vineri, presupusul atac chimic din Siria de saptamana trecuta drept o "inscenare" la care au participat "serviciile speciale ale unui stat", pe care nu l-a numit, dar pe care l-a desemnat ca "rusofob". "Dispunem de probe irefutabile potrivit…

- Ion Tiriac a anuntat ca a inceput un proiect prin care va investi cel putin 150 de milioane de euro pentru a ajuta sportul romanesc. Omul de afaceri a dezvaluit ca a inceput sa construiasca o Universitate la Otopeni, al carui scop principal este sa dezvolte specialisti din sport.…