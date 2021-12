The Telegraph: Cum poate un război biologic să destabilizeze Occidentul Politicienii sunt acuzați, la nivel mondial, ca iau masuri paleative in locul masurilor decisive menite a adapta sistemul medical la realitatea pandemica. Mai ales presa britanica semnaleaza tot mai disfuncțional, ceea ce alimenteaza nemulțumirea publicului. Se contureaza un efect de „cerc vicios” al pandemiei in viața politica: „parlamentarii nemulțumiți ii fac viața insuportabila guvernului, acesta devine tot mai disfuncțional, ceea ce alimenteaza nemulțumirea publicului, care se intoarce impotriva parlamentarilor puterii” , noteaza ziarul conservator britanic The Telegraph. Cotidianul se refera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta minimele au scazut la sub -61 grade in Siberia, ceea ce este mult chiar și pentru o regiune atat de celebra pentru iernile super-geroase. Școlile s-au inchis și in cea mai rece localitate din lume, Oimiakon, fiindca minimele au scazut spre -59 grade. Acum vremea s-a mai ”incalzit”…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) este nemulțumita de modul cum Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) s-a comportat in ceea ce privește falimentul celui mai mare asigurator și cum a protejat consumatorii de produse financiare. Politicienii susțin ca se bazeaza pe sesizarile inregistrate in…

- „Nu sunt bani si in momentul in care nu sunt bani se intampla acest deficit structural, deficit excesiv. Cine zice deficit, zice de fapt datorie si zice inflatie. Inflatia nu vine din cer, vine de la ceea ce facem noi in economia noastra si vine atunci cand politicienii mint ca exista bani si de fapt…

- SUA au anuntat luni un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing din 2022, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, dupa cum relateaza AFP. Statele Unite nu vor trimite niciun reprezentant diplomatic la Jocurile Olimpice si Paralimpice de iarna de la Beijing din 2022 din cauza…

- Problema cu a le cere oamenilor sa-și schimbe modul de viața pentru a incetini schimbarea climei este ca e o oferta teribil de proasta. Le spui, in esența: nu mai zbura, nu mai șofa, nu-ți mai cumpara haine, nici cafea, nu mai pleca in concediu etc, noteaza Financial Times. Financial Times vorbește,…