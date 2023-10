Duo-ul format din Narcis Axinte, la voce și chitara, și Jurjak, respectiv George Petroșel la tobe, dorește sa reimprospateze sound-ul rock al industriei locale. Astfel, cei doi lanseaza single-ul “La Bulau”, o piesa cu mesaj ironic, cu trimitere la ideea de autocorecție. O piesa cu influențe rock și o atmosfera cinematica in stilul caracteristic The Schnitzels, “Gastro-Punk”, “La Bulau” este compusa de catre cei doi membri ai proiectului. The Schnitzels este un duo de gastro-punk și rocknroll, format din Narcis Axinte – Chitara/Voce și Mr Jurjak – Tobe. Trupa s-a format in vara lui 2021, susținand…