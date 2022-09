Amplu reportaj The NY Times, in padurile seculare ale Romaniei. Publicația americana arata ca acestea sunt taiate pentru fabricarea de peleți, exportați apoi in numeroase țari europene (mai ales in Italia). Pentru ca peleții ar trebui fabricați din deșeuri, ei sunt considerați biomasa și “sursa de energie regenerabila”, informeaza Biziday. “Europa iși sacrifica padurile seculare pentru energie”, titreaza publicația americana, in reportajul sau care incearca sa arate cat de greșita este incadrarea lemnului ars in categoria “energie verde”. The New York Times a trimis o echipa la Cheile Bicazului,…