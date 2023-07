Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Eagles, cunoscut in intreaga lume datorita cantecului sau "Hotel California", a anuntat joi ca va sustine un turneu de adio, care va incepe la New York in luna septembrie si care ar putea fi totusi prelungit, inainte sa puna capat carierei sale de peste o jumatate de secol, informeaza…

- Connect-R este unul dintre cei mai faimoși cantareți din Romania, cu o cariera de succes desfașurata pe parcursul a mulți ani și cu milioane de fani care ii asculta muzica. A lansat numeroase melodii care au ajuns in fruntea topurilor muzicale și a colaborat cu artiști consacrați, susținand sute de…

- Legendara formație de muzica balcanica Fanfara Ciocarlia, formata din 12 lautari de origine roma din satul Zece Prajini, nord-estul Romaniei, a aniversat 25 de ani de activitate in anul 2021.

- Novak Djokovic face istorie in tenis: A caștigat al 23-lea turneu Grand Slam din cariera, un recordSarbul Novak Djokovic a caștigat duminica Grand Slam-ul de la Roland Garros, stabilind un record in tenisul mondial, acesta fiind cel de al 23-lea titlu din cariera sa. El l-a invins in finala de la…

- Trupa americana Aerosmith a anuntat un turneu de adio dupa mai mult de cinci decenii impreuna, informeaza BBC, citat de news.ro.Trupa este cunoscuta pentru hituri precum Dream On, Walk This Way si I Don't Want To Miss A Thing. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…