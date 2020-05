Stiri pe aceeasi tema

- LUCIFER este, fara indoiala, unul din show-urile extrem de iubite de catre public. Ei bine, daca va mai amintiți, toamna trecuta Netflix a confirmat faptul ca serialul a fost „salvat” și ca acesta va avea un sezon 5. Oamenii de pe internet au speculat ca va exista și un sezon 6, dar nu exista date...…

- Deși nu s-a incheiat sezonul 3 al serialul, HBO anunța o reinoire a acestuia. Sezonul 4 este oficial confirmat, iar spectatorii vor avea parte de un nou twist in serie. Momentan HBO nu a facut publica și o data de lansare a noului sezon. Westworld iși desfașoara acțiunea intr-un parc de distracții tematic,…

- Netflix a dat lovitura cu cel de-al patrulea sezon al producției Casa de Papel. Acesta a debutat pe 3 aprilie, iar vizionarile sunt unele record. La Casa de Papel a avut premiera pe Netflix pe 3 aprilie și dupa o saptamâna au început sa vina datele referitoare la câți oameni…

- Așteptarea a luat sfarșit! Serialul ELITE se intoarce cu sezonul trei, pe Netflix. Acesta va avea premiera pe 13 martie, fiind disponibil, ca de obicei, intreg sezonul. ELITE spune povestea Las Encinas, cea mai exclusivista și apreciata școala din Spania, unde elitele țarii iși trimit copiii sa studieze.…

- Va povesteam saptamanile trecute despre posibilitatea unui nou sezon al serialului Lucifer și despre faptul ca Netflix discuta cu producatorii de la Warner Bros. despre modul in care pot coopera in continuarea serialului, Ei bine, TV Line scrie despre faptul ca producatorii Ildy Modrovich și Joe Henderson…

- Florin Calinescu a apasat butonul de aur pentru pentru prima data in aceasta ediție, vineri seara, dupa ce a urmarit prestația mecanicului auto Radu Palanița.Radu Palanița, 40 de ani, este mecanic auto din București, dar pasiunea sa este muzica. „Nu am niciun fel de studii muzicale, insa am aflat ca…

- In China a aparut un nou virus foarte periculos, 2019-nCoV, care ar putea da nastere unei pandemii. Din aceasta tara s-au extins multe alte boli mortale de-a lungul timpului. Cu cateva luni inainte de aparitia coronavirusului din China, Dennis Carroll, director in cadrul organizatiei US Agency of International…

- Actrita britanica Imelda Staunton o va interpreta pe regina Elizabeth la varsta a treia, in productia Netflix de succes "The Crown", care se va incheia cu sezonul al cincilea, mai devreme decat era programat, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Creatorul serialului, Peter Morgan, a spus…