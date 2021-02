Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul in fizica nucleara Mohsen Fakhrizadeh a fost ucis cu o arma automata de „o tona” introdusa clandestin pe bucati in Iran de serviciul secret israelian Mossad, scrie saptamanalul The Jewish Chronicle, cea mai veche publicatie evreiasca din lume.

- Savantul iranian, Mohsen Fakhrizadeh, asasinat in noiembrie 2020 langa Teheran, a fost omorat de Mossad, arata publicația The Jewish Chronicle, citata de Reuters. Circa 20 de agenți israelieni și...

- Omul de știința Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian asasinat in noiembrie 2020 langa Teheran, a fost ucis cu o arma de o tona introdusa clandestin pe bucati de serviciul secret israelian Mossad, informeaza Agerpres care citeaza dezvaluiri publicate The Jewish Chronicle și preluate…

- Omul de stiinta iranian asasinat langa Teheran in luna noiembrie a fost ucis cu o arma de o tona introdusa clandestin pe bucati de serviciul secret israelian Mossad, conform unor dezvaluiri publicate miercuri de site-ul saptamanalului The Jewish Chronicle, preluat de Reuters. Citand surse din serviciile…

- Presedintele Iranului a acuzat sambata Israelul ca a asasinat un proeminent om de stiinta iranian suspectat de multa vreme ca ar fi creierul unui program nuclear secret, informeaza televiziunea de stat, citata de Reuters si AFP. Conducatorii militari si religiosi au amenintat vineri cu razbunarea…

- ​Iranul a anuntat ca exista ''indicii serioase privind responsabilitatea Israelului'' în asasinarea unui important om de stiinta iranian în domeniul nuclear si îsi rezerva dreptul de a se apara, se arata într-o scrisoare trimisa vineri secretarului general al…

- Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior si Ministerul Apararii iranian a confirmat informatia, potrivit Reuters, EFE si AFP. Fakhrizadeh a decedat la spital,…

- Administratia de la Teheran a amenintat, vineri dupa-amiaza, ca va riposta la atacul soldat cu moartea lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, iar ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, sugereaza ca atacul a fost comis de Israel. "Vom lovi ca fulgerul asupra…