- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE.

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-a intors impotriva Moscovei in mai multe feluri. Dupa inceperea conflictului, Ucraina a primit ajutoare militare fara precedent din partea unei coaliții conduse de SUA, Finlanda și Suedia au depus cereri de aderare

- Este a 381-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Letonia a decis sa trimita pe frontul din Ucraina mașinile confiscate de la șoferii prinși beți in trafic. Rusia a capturat pe campul de lupta in Ucraina unele arme fabricate de SUA si de alte state din NATO si le-a expediat Iranului pentru ca

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat Consiliului Securitatii Rusiei intr-o reuniune extraordinara joi, in urma informatiilor primite de la Serviciul Federal de Securitate (FSB, ex-KGB) despre lupte duse cu unitati ucrainene pe teritoriul rusesc, relateaza DPA. O calatorie a sa in Caucazul rus…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reactionat rezervat vineri la o propunere chineza de incetare a focului in Ucraina, spunand ca Beijingul nu are prea multa credibilitate ca mediator, noteaza Reuters. „China nu are prea multa credibilitate pentru ca ei nu au fost in stare sa condamne invazia…

- Nivelul vanzarilor Gazprom pentru prima luna a anului 2023 și previziunile experților indica faptul ca veniturile monopolistului rus din exporturi s-ar putea prabuși imediat la jumatate, scrie Reuters.Acest lucru va crește presiunea asupra bugetului Rusiei, care a avut deja un deficit de 25…

- Corespondenți ai agențiilor internaționale de presa aflați in aceste zile la Moscova transmit din surse informate ca Statele Unite ale Americii le-au transmis cetațenilor lor aflați in Rusia sa revina cat mai rapid acasa. Motivul invocat este razboiul din Ucraina și riscul unor arestari arbitrare operate…

- Experții Institutului american pentru studierea razboiului (ISW) afirma ca Rusia „ar putea din nou sa desfașoare campanii de informare sub acoperire”, multe dintre acestea avand ca scop intreruperea sau incetinirea ajutorului militar occidental acordat Ucrainei, transmite BBC . Printre exemplele de…