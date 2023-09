Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Evgheni Prigojin. Kremlinul se grabeste sa stearga orice urma a existentei lui Evgheni Prigojin. Vladimir Putin a semnat la prima ora un decret prin care ii obliga pe membrii gruparilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca militarii din armata rusa. Decizia vine la nici…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a spus vineri ca i-a avertizat pe seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, si pe mana sa dreapta, Dmitri Utkin, sa fie atenti la posibile amenintari la adresa vietii lor si a insistat ca luptatorii Wagner vor ramane in Belarus, relateaza News.ro.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a vorbit joi seara, 24 august, pentru prima data despre accidentul aviatic de miercuri in care a murit seful Wagner, Evgheni Prigojin , candva unul dintre apropiatii sai, dar care cazuse in aparenta dizgratie dupa o incercare de a se revolta impotriva conducerii militare…

- Un grup de militanti rusi care lupta de partea Ucrainei ii indeamna pe mercenarii Wagner sa schimbe tabara si sa li se alature pentru a razbuna moartea fondatorului Wagner, Evgheni Prigojin, si a comandantului lor Dmitri Utkin, relateaza Reuters.

- In vreme ce Kremlinul și Vladimir Putin au preferat sa pastreze tacerea in privința anunțatei morți a lui Evgheni Prigojin, surse politice citate de publicația independenta rusa Meduza au sugerat ca evenimentul de miercuri seara era de așteptat, atat pentru public, cat și pentru liderul Wagner. Prabușirea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins criticile occidentale in legatura cu distribuirea fortelor sale armate pe front in lupta impotriva trupelor ruse. Replica liderului de la Kiev vine dupa un articol din New York Times in care mai mulți oficiali americani și occidentali critica modul…

- Gruparea paramilitara Wagner a ajuns sa fie sinonima cu conceptul de armata privata, care nu se supune niciunei legi și nu urmeaza decat propriile reguli și interese. Mercenarii lui Evgheni Prigojin și-au construit o notorietate solida in razboiul din Ucraina și au ajuns sa fie considerați mai buni…

- Vladimir Putin a beneficiat mult timp de actiunile gruparii paramilitare Wagner, dar revolta lansata de liderul acesteia, Evgheni Prigojin, il pune pe presedintele rus in fata unui test care, potrivit analistilor, va lasa urme adanci, relateaza AFP, informeaza Agerpres.In aproape un deceniu de existenta,…