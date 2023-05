Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Scriitorilor din Moldova (USM) susține inițiativa președintei Maia Sandu de a convoca pe data de 21 mai 2023 Adunarea Naționala „Moldova Europeana”, iar in acest sens indeamna cetațenii sa vina duminica in Piața Marii Adunari Naționale. Astfel, potrivit USM, Republica Moldova merita sa faca…

- Restricții pe autostrada A10, Sebeș-Turda. Restricțiile de pe autostrada A10, Sebeș-Turda se prelungesc. In zona nodului de la Alba Iulia Nord a aparut o a doua tasare a carosabilului, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Cluj. Constructorul primului lot a inceput demolarea sensului spre…

- Un fost ministru polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat, in Financial Times, ca Romania ar putea lua locul Poloniei, ca lider regional, fiindca nu porneste lupte inutile. Sikorski, absolvent al Colegiului Pembroke din Oxford si fost jurnalist la The Observer si The Spectator, in anii "80,…

- Doua eleve au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce au fost atacate de un individ intr-o scoala din orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.Un individ a atacat mai multe persoane cu un cutit, intr-o scoala generala situata in cartierul Neukolln din Berlin, noteaza…

- In spatele ușilor inchise, liderii de afaceri ruși se lupta impotriva lui Putin și a cercului sau. Cu toate acestea, iși caștiga banii in țara – pentru ca ei cred ca nu au de ales, se arata intr-un amplu articol scris de jurnalistul rus Mikhail Zygar, aflat in exil la Berlin, și publicat de Der […]…

- Incendiul a izbucnit, miercuri, in aripa de est a Spitalului privat Beijing Changfeng, China, dupa ce, potrivit rapoartelor preliminare, materiale inflamabile pentru vopsit s-au aprins in timpul lucrarilor de renovare a cladirii, informeaza Xinhua și AP. Disperați, zeci de oameni s-au autoevacuat din…

- Semne diacrtice La 4 aprilie, Finlanda a devenit membra NATO. Țara Suomi care a reprezentat cu demnitate și stoicism neutralitatea in perioada Razboiului Rece, stransa intre doua blocuri militare rivale, antagonice, de anvergura globala, gata sa sara unul asupra altuia la cea mai mica amenințare, s-a…

- Atacul a avut loc tarziu in noapte, la cateva ore dupa ce Rusia lansase zeci de rachete (peste 80) asupra a peste zece regiuni ucrainene, incidentul soldandu-se cu cel puțin 10 morti si lasand pentru cateva ore centrala nucleara deconectata de la reteaua electrica a Ucrainei, relateaza EFE preluata…