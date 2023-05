Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse ințeleg ca sancțiunile impuse impotriva statului rus nu sunt unele provizorii și ca ele nu vor fi ridicate peste noapte. Aceasta opinie a fost exprimata de prim-ministrul rus, Mihail Mișustin, in cadrul unui discurs adresat participanților la Maratonul Cunoașterii, transmite Agentia…

- Uniunea Europeana a sanctionat luni 25 de persoane si opt entitati siriene, inclusiv pe unii veri ai presedintelui Bashar al-Assad – pe care-i acuza de trafic de captagon, un drog de sinteza pe care Siria il exporta la nivel mondial. ”UE isi repeta minciunile si pretinde ca sanctiunile impuse Siriei…

- De la inceputul invaziei pe scara larga, adica din 24 februarie 2022, Rusia a tras 4.750 de rachete asupra Ucrainei, scrie Forbes, subliniind ca acum agresorul nu are nicio șansa de a continua sa produca acest tip de arme, din cauza sancțiunilor impuse de Occident.

- Incetinirea comerțului mondial, orientarea spre protecționism și cererile tot mai mari din Occident, și in special din SUA, de decuplare de China remodeleaza economia globala. Deocamdata, nu este clar cat de departe va merge aceasta decuplare. Nu este clar nici cat de departe va merge intervenționismul…

- Beneficiarul AC este societatea Etascan SRL, detinuta de Mirela Niceaev si Corina Tarcatu Compania infiintata in 2011 are sediul in municipiul Constanta, pe strada Dumitru Marinescu nr. 30, camera1. In 2021 a raportat o cifra de afaceri de 660.641 lei, profit de 286.851 lei la un numar mediu de 2 angajati…

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE. Date in acest sens au fost publicate…

- Emmanuel Macron l-a primit, luni seara, pe premierul ungar, Viktor Orban, la Paris, acolo unde au discutat despre „unitatea țarilor europene” in raport cu razboiul din Ucraina, avand in vedere reticența premiurului ungar fața de sancțiunile impuse Rusiei de Occident. La aceeași masa, cei doi au mai…

- 12 state din Uniunea Europeana, intre ele și Romania, cer Bruxelles-ului sa ia masuri concrete pentru a impiedica firme sau țari extra-comunitare sa ocoleasca sancțiunile la care este supusa Rusia.