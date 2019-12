Stiri pe aceeasi tema

- Proiect fara precedent dupa caderea URSS. Rusia a inaugurat gazoductul de peste 2.000 km care o leaga de China, șantier pe care au lucrat 10.000 de oameni “Power of Siberia”, primul gazoduct care face legatura intre Rusia și China si care va da un impuls semnificativ legaturilor economice…

- Rusia inaugureaza astazi un gazoduct de 3 mii de kilometri, Forta Siberiei, care va transporta in premiera gaze rusesti in China si va oferi Moscovei o noua piata, ne-europeana, pentru exportul de gaze. Presedintii rus si chinez, Vladimir Putin si Xi Jinping, urmeaza sa inaugureze conducta intr-o ceremonie…

- Informatia vine la o zi dupa ce serviciul secret de informatii danez a avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in nord si a spus ca armata chineza foloseste tot mai mult cercetarea stiintifica in zona arctica pentru a patrunde in regiune. „Testele au avut loc la jumatatea…

- Echipa chineza de orientare pe distanța medie a fost descalificata de la Jocurile Mondiale Militare, desfașurate la Wuhan (China), din cauza ca ar fi trișat ”pe scara larga”, informeaza Business Insider. Inițial, China a obținut medaliile de aur și argint și locul IV in proba feminina și argint la cea…

- Liderul Fortelor Democratice Siriene (FDS), dominate de luptatori kurzi, a multumit miercuri Rusiei pentru ca i-a salvat poporul de ''flagelul'' razboiului dupa incheierea unui acord intre Rusia si Turcia, care a pus capat ofensivei turce in nordul Siriei, relateaza AFP. …

- Rusia ajuta China sa construiasca un sistem de avertizare în cazul atacurilor cu rachete, ceva ce doar Rusia și Statele Unite dețin în acest moment, a spus joi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Reuters. ”Acesta este un lucru serios care va crește în mod drastic…

- Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu mari presiuni de a folosi din fondul de rezerva creat de Moscova pentru a izola bugetul public de volatilitatea prețului petrolului Suma se ridica la cateva zeci de miliarde de dolari și ar urma sa fie cheltuita pentru a sprijini relansarea economica a…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat vineri in regiunea Orenburg (sud-vest) pentru a urmari pe poligonul "Donguz" etapa finala a manevrelor internationale strategice la care participa 128.000 de militari din opt tari, in contextul consolidarii relatiilor de securitate ale Rusiei cu China…