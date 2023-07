The Concert: Doi noi artisti pe afis si program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Amon Amarth revin la Bucuresti pe 1 iulie la Arenele Romane in aer liber! Invitati sunt scotienii de la Bleed From Within. Amon Amarth este una dintre cele mai cunoscute trupe de metal din Suedia, activand inca din 1992. Formatia abordeaza un Melodic Death Metal in care tema predominanta a pieselor…

- Street FOOD Festival revine in Iasi, iar timp de patru zile iubitorii de preparate inedite vor descoperi retete din toate colturile lumii in parcul Palas. Anul acesta festivalul reuneste sub umbrela „Better Together" muzica live, bucataria internationala, DJ seturile si atmosfera de vara. Adda, Taxi,…

- Trupa germana de power metal, POWERWOLF revine in Romania pe data de 6 iunie 2023 la Arenele Romane, Open Air. In deschidere va urca pe scena Visions of Atlantis. Visions of Atlantis vin din Austria bazele formatiei fiind puse in 2020. Numele formatiei este inspirat de mitul Atlantidei, iar muzical,…

- Vineri, 26 mai, Regia Autonoma „Aeroportul International Brasov-Ghimbav” RA a dat publicitatii doua anunturi de recrutare privind scoaterea la concurs a trei posturi, dupa cum urmeaza: – 1 post vacant de conducere de director economic-comercial, gradul I, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,…

- Muzica romaneasca este in doliu de astazi. Conform informațiilor de ultim moment, Mircea Dragan, marele compozitor a scris piese pentru cei mai importanti artisti pop din Romania, a incetat din viața. Peste patru zile ar fi implinit varsta de 78 de ani. Dupa anii 90, Mircea Dragan a fost in spatele…

- Autoritațile locale au definitivat programul pentru Zilele Municipiului Targu Jiu. Acestea vor avea loc in perioada 15-21 mai. Din program nu vor lipsi un bal și o parada a liceelor, spectacole de muzica ușoara și populara, competiții sportive, simpozioane, o ședința festiva a Consiliului Local. De…

- Zilele Constanței se vor desfașura in 2023 mai multe locații din oraș, in perioada 18-21 mai. Artiști precum Grasu XXL, Puya, Carmen Chindriș și mulți alții vor urca pe scenele din Piața Ovidiu și Piața de la Far. Zilele Constantei 2023 se vor desfașura, potrivit contractului, in doua locații distincte…

- Goran Bregovic & Wedding and funeral band canta pe 22 Aprilie la Sala Palatului. Showul este un “Best Of” al carierei artistului si va include toate piesele care l-au facut celebru. Invitat special cu un show in recital de 45 de minute este Cobzarul Simion Bogdan & Lautarii de Matase PROGRAM 19:00 –…