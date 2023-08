Accident grav in judetul Neamt! O masina s-a rasturnat in albia unui parau. O victima, incarcerata

Astazi, 25 august 2023, in jurul orei 12:00, a fost anuntat, prin apel la 112, un accident rutier in comuna Bicaz Chei, satul Ivanes, in urma caruia un autoturism s a rasturnat in albia unui parau, o persoana… [citeste mai departe]