The 1975 la Romexpo: Program si reguli de acces

- Pavilionul A - ROMEXPO, ROMANIA │ 15-18 februarie 2024www.more.com. Un numar limitat de bilete in avans este disponibil pana in data de 3 iulie 2023.Cirque du Soleil este incantat sa-și anunțe revenirea la București cu noua sa producție OVO, o producție plina de energie și acrobație. OVO este o experiența…

- Omara Portuondo canta pe 17 iunie la Sala Palatului din Bucuresti. Omara Portuondo Pelaez este o cantareata si dansatoare cubaneza. Membru fondator al popularului grup vocal Cuarteto d’Aida, Portuondo a colaborat cu multi muzicieni importani cubanezi de-a lungul lungii sale cariere, printre care Julio…

- The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, a concertat joi seara la Romexpo, in București. In timpul spectacolului, „Piratul din Caraibe” a avut parte de o surpriza din partea fanilor romani, care i-au cantat „La mulți ani”.

- Supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry (Aerosmith) si Tommy Henriksen revine la Bucuresti pe 8 iunie la Romexpo in Parcarea C, in aer liber. In deschidere vor urca pe scena 12 Limbs. 12 Limbs e o formatie tanara ce vine din Londra, Marea Britanie. Abordeaza un Indie Rock…

- Trupa germana de power metal, POWERWOLF revine in Romania pe data de 6 iunie 2023 la Arenele Romane, Open Air. In deschidere va urca pe scena Visions of Atlantis. Visions of Atlantis vin din Austria bazele formatiei fiind puse in 2020. Numele formatiei este inspirat de mitul Atlantidei, iar muzical,…

- In 2023 Metalhead Meeting sarbatoreste 10 ani de la prima editie si revine la formatul de 3 zile si va avea loc intre 26 si 28 mai la Romexpo, in aer liber. Headlinerul festivalului este trupa americana PANTERA, trupa considerata ca fiind una dintre cele mai mari trupe de metal din toate timpurile.…

- Steve Vai se numara printre cei mai influenti chitaristi ai scenei muzicale internationale. Celebrul artist va urca pe scena Salii Palatului pe 24 Aprilie PROGRAM 19:00 – Deschiderea Portilor 20:00 – Steve Vai REGULI DE ACCES Accesul publicului este permis incepand cu ora 19:00, iar spectacolul incepe…