ThatMovie – BoJack Horseman

- ‘ An American Pickle’ se numește și este o comedie, o satira in care joaca amuzantul Seth Rogen, care are are dublu rol și a fost și producator.Filmul a avut un buget de 20 de milioane de dolari și a avut lansarea oficiala pe 7 August in UK. Este bazat pe o carte scrisa de... View Article

- Sunteți pregatiți pentru ‘sugar spice and everything nice‘? Cele trei fetițe ale profesorului Utonium se vor intoarce femei și de data asta vor fi reale, nu animate, pentru ca se pune la cale un serial ‘Live Action’ Powerpuff Girls – serialul va spune povestea lui Blossom, Buttercup și Bubbles vor avea…

- „Selena + Chef" are zece episoade si, in fiecare, un bucatar faimos o invata de Gomez sa gateasca - de la omleta la caracatita, de la paste la prajituri. Serialul a fost filmat, folosind camere plasate la distanta, in bucataria Selenei Gomez din casa ei din Los Angeles, unde ea se afla in carantina…

- Nominalizarile pentru premiile Emmy au fost anunțate aseara, iar HBO și Netflix domina topurile, in timp ce nou lansatele Disney+ și Apple + vin tare din urma. Serialul „Watchmen” porneste ca favorit in cursa pentru cele mai prestigioase recompense ale productiilor americane de televiziune. „Marvelous…

- Imelda Staunton, a treia actrita care o interpreteaza pe regina Elizabeth a II-a dupa Claire Foy si Olivia Colman, va reveni in ultimul sezon, la fel ca Lesley Manville, care o va interpreta pe printesa Margaret. Sezonul 6 se incheie la inceputul anilor 2000. Succes de critica dar si de public, "The…

- Tanarul de 18 ani a inceput curațenia la 2 dimineața și nu s-a oprit pana in amiaza celei de-a doua zile. Atunci cand alti oameni din Buffalo s-a organizat si ei sa faca ordine dupa proteste, nu mica le-a fost mirarea cand au vazut treaba deja facuta si inca de ujn singur om. Citeste si Violentele…

- Piesa pe care 6IX9INE o anunța de 2 saptamani a fost pana la urma lansata. Ea se numește TROLLZ, are un mesaj, evident, pentru hateri, și are are pana acum, dupa 8 ore de la lansare, peste 10 milioane de vizualizari pe Youtube, fiind in trending pana și in Romania, pe locul 16. Cum suna... View Article

- DJ Project, trupa care de 20 de ani face muzica la cel mai inalt nivel, lanseaza astazi, feat. Andia, o noua melodie, Slabiciuni, scrisa de Alex Pelin și compusa de Radu Pompeiu Bolfea, Alex Pelin, Vlad Lucan, Petre Ioachim Octavian și Marius Moga. Producția este semnata de Vlad Lucan și Petre Ioachim…